Гордеев: «Сафонову сложно тягаться с Доннаруммой. Но у Матвея правильный настрой»
Российский тренер Андрей Гордеев заявил, что по футбольным качествам голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову сложно тягаться с основным вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой.
«Какая-то иерархия существует в «ПСЖ». Конкурент у Сафонова серьезный, — приводит Legalbet слова Гордеева. — Но мне нравится его посыл к работе, что он не пришел вторым голкипером в команду. Мне это очень импонирует. У него правильный настрой. Если брать их футбольные качества, то сложно тягаться с Доннаруммой. Стоит ли тогда уезжать в Европу, если нет гарантий игры в основном составе? Это все индивидуально. У кого-то может и получиться. Тут не только от футбольных качеств все зависит, но и от характера. В европейских чемпионатах больше преодолений, там ты течешь против течения. Преодолеваешь — становишься сильнее».
В этом сезоне Сафонов провел 9 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив шесть голов. Соглашение 25-летнего россиянина с парижанами рассчитано до лета 2029 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|15
|5
|0
|54-19
|50
|
2
|Марсель
|20
|12
|4
|4
|43-25
|40
|
3
|Монако
|20
|11
|4
|5
|36-24
|37
|
4
|Лилль
|20
|9
|8
|3
|33-20
|35
|
5
|Ницца
|20
|9
|7
|4
|39-26
|34
|
6
|Ланс
|20
|9
|6
|5
|25-18
|33
|
7
|Лион
|20
|8
|6
|6
|32-26
|30
|
8
|Брест
|20
|9
|1
|10
|31-36
|28
|
9
|Страсбур
|20
|7
|6
|7
|33-32
|27
|
10
|Тулуза
|20
|7
|5
|8
|21-22
|26
|
11
|Осер
|20
|6
|5
|9
|27-33
|23
|
12
|Анже
|20
|6
|5
|9
|22-29
|23
|
13
|Реймс
|20
|5
|7
|8
|26-29
|22
|
14
|Нант
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|
15
|Ренн
|20
|6
|2
|12
|27-30
|20
|
16
|Сент-Этьен
|20
|5
|3
|12
|19-43
|18
|
17
|Монпелье
|20
|4
|3
|13
|20-46
|15
|
18
|Гавр
|20
|4
|2
|14
|15-39
|14
|7.02
|21:00
|
Нант – Брест
|- : -
|7.02
|23:05
|
ПСЖ – Монако
|- : -
|8.02
|19:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|8.02
|21:00
|
Лилль – Гавр
|- : -
|8.02
|23:05
|
Сент-Этьен – Ренн
|- : -
|9.02
|17:00
|
Лион – Реймс
|- : -
|9.02
|19:15
|
Осер – Тулуза
|- : -
|9.02
|19:15
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|9.02
|22:45
|
Анже – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|14
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|16
|2
|0
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|12
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4