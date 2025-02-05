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Гордеев: «Сафонову сложно тягаться с Доннаруммой. Но у Матвея правильный настрой»

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Российский тренер Андрей Гордеев заявил, что по футбольным качествам голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову сложно тягаться с основным вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

Матвей Сафонов перед матчем с &laquo;Ле&nbsp;Маном&raquo;. Сафонов не играл за «ПСЖ» полтора месяца. Российский вратарь оформил кубковый «сухарь» крутым спасением

«Какая-то иерархия существует в «ПСЖ». Конкурент у Сафонова серьезный, — приводит Legalbet слова Гордеева. — Но мне нравится его посыл к работе, что он не пришел вторым голкипером в команду. Мне это очень импонирует. У него правильный настрой. Если брать их футбольные качества, то сложно тягаться с Доннаруммой. Стоит ли тогда уезжать в Европу, если нет гарантий игры в основном составе? Это все индивидуально. У кого-то может и получиться. Тут не только от футбольных качеств все зависит, но и от характера. В европейских чемпионатах больше преодолений, там ты течешь против течения. Преодолеваешь — становишься сильнее».

В этом сезоне Сафонов провел 9 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив шесть голов. Соглашение 25-летнего россиянина с парижанами рассчитано до лета 2029 года.

Источник: legalbet.ru
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Андрей Гордеев
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«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«ПСЖ» с Сафоновым победил «Ле Ман» в Кубке Франции
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 15 5 0 54-19 50
2
 Марсель 20 12 4 4 43-25 40
3
 Монако 20 11 4 5 36-24 37
4
 Лилль 20 9 8 3 33-20 35
5
 Ницца 20 9 7 4 39-26 34
6
 Ланс 20 9 6 5 25-18 33
7
 Лион 20 8 6 6 32-26 30
8
 Брест 20 9 1 10 31-36 28
9
 Страсбур 20 7 6 7 33-32 27
10
 Тулуза 20 7 5 8 21-22 26
11
 Осер 20 6 5 9 27-33 23
12
 Анже 20 6 5 9 22-29 23
13
 Реймс 20 5 7 8 26-29 22
14
 Нант 20 4 9 7 24-30 21
15
 Ренн 20 6 2 12 27-30 20
16
 Сент-Этьен 20 5 3 12 19-43 18
17
 Монпелье 20 4 3 13 20-46 15
18
 Гавр 20 4 2 14 15-39 14
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7.02 21:00
Нант – Брест
 - : -
7.02 23:05
ПСЖ – Монако
 - : -
8.02 19:00
Ницца – Ланс
 - : -
8.02 21:00
Лилль – Гавр
 - : -
8.02 23:05
Сент-Этьен – Ренн
 - : -
9.02 17:00
Лион – Реймс
 - : -
9.02 19:15
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Страсбур – Монпелье
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Анже – Марсель
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