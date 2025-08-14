Гонсалу Рамуш заявил, что останется в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш сообщил, что продолжит выступать за клуб.

13 августа парижане обыграли «Тоттенхэм» (2:2, пенальти 4:3) в Суперкубке УЕФА. Рамуш вышел на замену во втором тайме и сравнял счет в конце основного времени.

— Можете ли вы подтвердить, что останетесь в «ПСЖ» в этом сезоне?

— Да, — приводит слова Рамуша L'Equipe.

24-летний португалец играет за «ПСЖ» с лета 2023 года. Он провел за команду 87 матчей, забил 34 гола и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 40 миллионов евро.