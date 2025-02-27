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Рамуш: «ПСЖ» готовится ко всем матчам одинаково»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш прокомментировал победу над «Стад Бриошен» (7:0) в 1/4 финала Кубка Франции.

«Всегда важно побеждать. И мы очень рады победе. Это замечательно, у меня три гола и результативная передача... Я очень счастлив, и победа тоже, это замечательно.

Некоторые игроки получили игровое время после восстановления после травм, и больше никто кого сегодня травм не получил, что очень хорошо для нас. Все турниры для нас являются целью, и ко всем матчам мы готовимся одинаково, с одинаковым желанием», — приводит пресс-служба клуба слова Рамуша.

Матвей Сафонов перед матчем с &laquo;Стад Бриошен&raquo;.«ПСЖ» с Сафоновым и Хвичей поиздевался над командой из 4-го дивизиона — 7:0 в четвертьфинале Кубка Франции
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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Гонсалу Рамуш
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