Рамуш: «ПСЖ» готовится ко всем матчам одинаково»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш прокомментировал победу над «Стад Бриошен» (7:0) в 1/4 финала Кубка Франции.

«Всегда важно побеждать. И мы очень рады победе. Это замечательно, у меня три гола и результативная передача... Я очень счастлив, и победа тоже, это замечательно.

Некоторые игроки получили игровое время после восстановления после травм, и больше никто кого сегодня травм не получил, что очень хорошо для нас. Все турниры для нас являются целью, и ко всем матчам мы готовимся одинаково, с одинаковым желанием», — приводит пресс-служба клуба слова Рамуша.