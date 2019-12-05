Голы Неймара и Мбаппе принесли «ПСЖ» победу над «Нантом»

«ПСЖ» дома обыграл «Нант» в матче 16-го тура чемпионата Франции (2:0). Голами отметились Кильян Мбаппе и Неймар. Первый забил с игры, а второй реализовал пенальти.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, а «Нант» идет на 9-м месте.

Чемпионат Франции

Лига 1

16-й тур

«ПСЖ» — «Нант» — 2:0 (0:0)

Голы: Мбаппе, 52 (1:0). Неймар, 85 — с пенальти (2:0).

«ПСЖ»: Навас, Тиагу Силва, Кюрзава, Менье, Маркиньюс, Диалло, Гей, Дракслер (Сарабия, 78), Ди Мария, Неймар (Кавани, 87), Мбаппе (Икарди, 78).

«Нант»: Лафон, Аппиа, Паллуа, Траоре, Абед, Блас, Жиротто, Луза (Перейра де Са, 85), Бамба (Бенавенте, 77), Саймон, Юан (Мутуссами, 61).

Предупреждения: Абед, 29. Дракслер, 34. Бамба, 39.

Судья: Делерю.

4 декабря. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

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