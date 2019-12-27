Голы Ибрагимовича за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

В пятницу «Милан» объявил о возвращении форварда Златана Ибрагимовича, подписав с 38-летним шведом контракт по схеме «1+1». Нападающий ранее выступал за «ПСЖ» (2012 — 2016), за который провел 180 матчей, забил 156 голов и сделал 60 результативных передач.

Вместе с парижанами Златан четырежды становился чемпионом Франции (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16), дважды обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок французской лиги (2013/14, 2014/15, 2015/16) и трижды — Суперкубок страны (2013, 2014, 2015).

Голы Ибрагимовича в Лиге чемпионов:

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