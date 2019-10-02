Головину тяжело в Монако из-за жары

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, что ему тяжело в Монако из-за жары.

23-летний россиянин перешел в «Монако» летом 2018 года. Его контракт с клубом истекает в 2023-м.

— Я родился в Сибири, — сказал Головин в интервью пресс-службе клуба. — Приятные воспоминания, все было приятно, это мое родное место, это мой родной дом. В то же время это друзья, это семья. Мне нравится холодная погода, там зимой бывает минус сорок. Я привык к этому, и мне это нравится.



Я занимался хоккеем, теннисом, играл в баскетбол. У нас зимой тяжело играть в футбол, и я играл в мини-футбол, футзал. Летом примерно 2 месяца можно было играть в большой футбол, и приходилось играть в какие-то другие виды.



Очень тяжело здесь, очень жарко для меня. Для всех это обычное дело, но мне тяжело. Взять последнюю игру — в пять часов было очень жарко. Мне все очень нравится дома. Стараюсь отправиться домой, когда отпуск.