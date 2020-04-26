Головина ждут в «Монако» 11 мая

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Монако» Александр Головин должен вернуться в княжество к 11 мая. Затем, как предполагается, всем игрокам нужно будет сдать анализы на коронавирус.

Пока точно не определено, когда командам французской лиги 1 разрешат приступить к полноценным тренировкам, но ходят разговоры, что чемпионат страны хотят возобновить в середине июня.

Последнюю тренировку монегаски провели 13 марта, а 16-го числа они прекратили групповые занятия, получили тренажеры и индивидуальные программы подготовки и перешли на домашний режим. Спустя одну-две недели некоторые футболисты покинули Монако, вернувшись в свои страны. Так, например, сделал Головин, который в конце марта улетел в Россию. Здесь он прошел обязательный 14-дневный карантин.

— Две недели обязательного карантина, которые положены всем, кто приезжал в Россию из других стран, уже прошли, но я все равно практически не выхожу из дома, — рассказал потом «СЭ» сам Головин. — Соблюдаю режим самоизоляции. Понимаю, что сейчас нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется. Как провожу время? Ничего особенного: компьютер, фильмы, сериалы. Общаюсь с родными и близкими. Думаю, сейчас все примерно одинаково проводят свободное время. Естественно, стараюсь поддерживать форму в домашних условиях. Каждый футболист «Монако» получил довольно обширную программу занятий. Надеюсь, через какое-то время мы сможем вернуться к полноценным тренировкам, пока же работаю в соответствии с этим планом. (Александр Бобров)