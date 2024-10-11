Головин заявил, что готов перейти в клуб посильнее

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что готов перейти в клуб посильнее.

— Набабкин сказал про тебя: «Раз подписал сейчас контракт, значит, считает себя не готовым перейти в клуб посильнее». Согласен?

— Честно говоря, готов. Просто меня все устраивает в «Монако», я счастлив здесь, — приводит слова Головина Sport24.

4 октября 28-летний Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2029 года.