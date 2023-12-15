Головин: «Монако» — клуб, который мне многое дал и где меня все устраивает"
Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в другом европейском чемпионате.
«Наверное, слухи на то и есть слухи, чтобы их было много. (Улыбается) Комментировать их сложно и было бы неправильно. На сегодняшний день ситуация такова, что у меня действующий контракт с «Монако». Это клуб, который мне многое дал и где меня все устраивает. У нас отличные болельщики, мы стараемся радовать их как можно чаще. Так что сегодня главное мое желание заключается в том, чтобы «Монако» одерживал победы и занимал как можно более высокое место в турнирной таблице», — сказал Головин «СЭ».
Головин стал лауреатом премии лучшему футболисту 2023 года по версии «СЭ».
В уходящем году российский хавбек забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако».
«Это действительно мой лучший год во Франции. С опытом приходит уверенность». Интервью Головина
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|11
|3
|1
|38-12
|36
|
2
|Ницца
|15
|9
|5
|1
|16-6
|32
|
3
|Монако
|15
|9
|3
|3
|31-20
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|19-11
|27
|
5
|Брест
|15
|7
|4
|4
|19-15
|25
|
6
|Марсель
|15
|6
|5
|4
|22-16
|23
|
7
|Ланс
|15
|6
|5
|4
|19-15
|23
|
8
|Реймс
|15
|7
|2
|6
|21-21
|23
|
9
|Нант
|15
|5
|3
|7
|19-25
|18
|
10
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
11
|Гавр
|15
|3
|7
|5
|13-17
|16
|
12
|Метц
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|
13
|Ренн
|15
|3
|6
|6
|20-21
|15
|
14
|Монпелье
|15
|3
|6
|6
|17-20
|15
|
15
|Тулуза
|15
|2
|7
|6
|14-21
|13
|
16
|Лорьян
|15
|2
|6
|7
|20-29
|12
|
17
|Клермон Фут
|15
|2
|5
|8
|9-21
|11
|
18
|Лион
|15
|2
|4
|9
|14-27
|10
|15.12
|23:00
|
Монако – Лион
|- : -
|16.12
|19:00
|
Гавр – Ницца
|- : -
|16.12
|23:00
|
Ланс – Реймс
|- : -
|17.12
|15:00
|
Нант – Брест
|- : -
|17.12
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|17.12
|17:00
|
Метц – Монпелье
|- : -
|17.12
|17:00
|
Тулуза – Ренн
|- : -
|17.12
|19:05
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
|17.12
|22:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|12
|1
|4
|
|
Вармед Омари
Ренн
|12
|1
|3
|
|
Александру
Лилль
|13
|1
|3