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Головин — об отказе Трубина пожать руку: «Не хочет — значит не хочет, никаких проблем»

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал отказ украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина жать ему руку.

«В первый раз я удивился, потому что вообще забыл об этом. Протянул руку, а потом понял, что этого можно было ожидать. Перед вторым же матчем я подумал: «Ну мало ли, может, человек все-таки захочет руку пожать». Мы же в любом случае спортсмены, не какие-то враги. Для меня нет проблемы протянуть руку сопернику, против которого играю», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Александр Головин.Украинец Трубин снова не пожал руку Головину. Россиянин отреагировал достойно

«Ну он так решил — я на этом не зацикливался, Мне без разницы: он мне не друг, не брат, никто. Не хочет — значит не хочет. Никаких проблем», — добавил Головин.

В этом сезоне на счету 28-летнего россиянина 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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