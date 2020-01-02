Головин занял 90-е место в рейтинге игроков чемпионата Франции-2019 по версии GFFN

Портал Get French Football News опубликовал свой рейтинг лучших игроков чемпионата Франции по итогам 2019 года. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял в нем 90-е место, потеряв четыре позиции по сравнению с 2018 годом.

Первое место, как и год назад, занял нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.

Помимо Мбаппе, в десятку лидеров попали Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Виссам Бен Йеддер («Монако»), Маркиньюс («ПСЖ»), Тиагу Силва («ПСЖ»), Идрисса Гей («ПСЖ»), Мемфис Депай («Лион»), Марко Верратти («ПСЖ»), Мусса Дембеле («Лион»), Тежи Саванье («Монпелье»).

Самый дорогой футболист мира, форвард «ПСЖ» Неймар, остановился в шаге от десятки, заняв 11-е место (год назад — третье).