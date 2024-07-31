Головин заболел и не сыграет с «Фейеноордом»
Полузащитник «Монако» Александр Головин не вошел в число 22 футболистов, которые отправились в Роттердам на товарищеский матч с «Фейеноордом». Эта игра пройдет вечером 31 июля.
Капитан монегасков заболел. По сообщению клуба, также болен Тило Керер, а Кайю Энрике и Мамаду Кулибали проходят процесс восстановления.
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