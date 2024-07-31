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Головин заболел и не сыграет с «Фейеноордом»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Полузащитник «Монако» Александр Головин не вошел в число 22 футболистов, которые отправились в Роттердам на товарищеский матч с «Фейеноордом». Эта игра пройдет вечером 31 июля.

Капитан монегасков заболел. По сообщению клуба, также болен Тило Керер, а Кайю Энрике и Мамаду Кулибали проходят процесс восстановления.

Александр Головин
ФК Монако
ФК Фейеноорд
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2
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 Брест 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
16
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
17
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18.08 00:00
Осер – Ницца
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18.08 00:00
Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
 - : -
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Монако – Сент-Этьен
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