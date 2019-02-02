Головин забил второй гол за "Монако" в матче с "Тулузой"

"Монако" вышел вперед в матче 23-го тура чемпионата Франции против "Тулузы". На 14-й минуте гол забил российский хавбек монегасков Александр Головин. Результативный пас на счету форварда Желсона Мартинша.

Напомним, что этот гол стал вторым для Головина в составе "Монако". 22-летний россиянин забил дебютный мяч за монегасков в матче полуфинала Кубка французской лиги против "Генгама" (2:2, пенальти - 4:5).

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