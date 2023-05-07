Роскошный гол Головина в матче чемпионата Франции с «Анже»

Головин забил восьмой гол за «Монако» в чемпионате Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счет в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже». 26-летний россиянин забил роскошным ударом в касание из-за пределов штрафной в концовке первого тайма. Это восьмой гол Головина в текущем сезоне лиги 1.