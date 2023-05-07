Роскошный гол Головина в матче чемпионата Франции с «Анже»
Головин забил восьмой гол за «Монако» в чемпионате Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счет в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже». 26-летний россиянин забил роскошным ударом в касание из-за пределов штрафной в концовке первого тайма. Это восьмой гол Головина в текущем сезоне лиги 1.
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|62-34
|70
|
3
|Ланс
|34
|21
|9
|4
|57-26
|72
|
4
|Монако
|33
|18
|7
|8
|66-50
|61
|
5
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|59
|
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|
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|
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|33
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|49
|
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|
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|50
|
12
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|
13
|Тулуза
|33
|12
|5
|16
|48-55
|41
|
14
|Брест
|33
|8
|11
|14
|37-48
|35
|
15
|Осер
|33
|8
|9
|16
|31-55
|33
|
16
|Страсбур
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|
17
|Нант
|33
|6
|14
|13
|35-48
|32
|
18
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|
19
|Аяччо
|33
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20
|Анже
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38 тур
|6.05
|18:00
|
Ницца – Ренн
|2 : 1
|6.05
|20:00
|
Реймс – Лилль
|1 : 0
|6.05
|22:00
|
Ланс – Марсель
|2 : 1
|7.05
|14:00
|
Анже – Монако
|- : -
|7.05
|16:00
|
Аяччо – Тулуза
|- : -
|7.05
|16:00
|
Осер – Клермон Фут
|- : -
|7.05
|16:00
|
Лорьян – Брест
|- : -
|7.05
|16:00
|
Нант – Страсбур
|- : -
|7.05
|18:05
|
Лион – Монпелье
|- : -
|7.05
|21:45
|
Труа – ПСЖ
|- : -
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|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
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Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|27
|2
|2
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