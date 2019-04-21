Головин забил в матче с "ПСЖ". Мбаппе оформил хет-трик, Неймар вернулся, Париж празднует чемпионство

"ПСЖ" победил "Монако" в матче 33-го тура чемпионата Франции - 3:1. Хет-трик в составе парижан оформил Кильян Мбаппе. Для него это третий хет-трик в сезоне, до него только один футболист "ПСЖ" достигал этой отметки - Карлос Бьянки в чемпионеате-1977/78 сделал четыре хет-трика.

Единственный мяч в составе "Монако" провел российский хавбек Александр Головин. Для него это второй мяч за монегасков в лиге 1 и третий - во всех турнирах.

В составе "ПСЖ" 73 минуты провел экс-хавбек "Зенита" Леандро Паредес. Во втором тайме на поле появился самый дорогой футболист мира Неймар, который не играл из-за травмы с 23 января.

Отметим, что уже на 13-й минуте при счете 0:0 "Монако" вынужден был поменять травмированного вратаря Даниеля Субашича на Диего Бенальо.

На матч обе команды вышли в футболках с изображением Собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник произошел сильный пожар.

"ПСЖ" вышел на матч уже в ранге чемпиона Франции. Официально титул парижане оформили сегодня днем благодаря ничьей "Лилля" с "Тулузой" (0:0).

"Монако" в таблице чемпионата идет 16-м, в четырех очках от зоны вылета.

Чемпионат Франции

Лига 1

33-й тур

"ПСЖ" - "Монако" - 3:1 (2:0)

Голы: Мбаппе, 15 (1:0). Мбаппе, 38 (2:0). Мбаппе, 55 (3:0). Головин, 80 (3:1).

"ПСЖ": Ареола, Дагба, Кимпембе, Керер, Маркиньюс, Кюрзава (Неймар, 46), Верратти (Дракслер, 76), Дани Алвес, Паредес (Кавани, 73), Диаби, Мбаппе.

"Монако": Субашич (Бенальо, 13), Хенрикс, Бадиашиле, Глик, Балло-Туре, Жемерсон (Аолу, 66), Адриэн Силва, Головин, Рони Лопеш, Мартинш, Фалькао (Винисиус, 46).

Предупреждение: Глик, 30.

Судья: Тюрпен.

21 апреля. Париж. Стадион "Парк де Пренс".

Трансляция матча "ПСЖ" - "Монако"