Головин забил гол в матче «Монако» с «Ренном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в матче 19-го тур чемпионата Франции с «Ренном». На 55-й минуте игры 28-летний россиянин сделал счет 3:1 в пользу своей команды. Хавбек завершил контратаку монегасков ударом из штрафной.

Это третий гол Головина в сезоне в 23-м матче за «Монако».