Головин забил первый гол за "Монако"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил первый гол за этот клуб в матче полуфинала Кубка французской лиги против "Генгама". 22-летнему хавбеку ассистировал форвард Желсон Мартинш. Монегаски играют в меньшинстве: на 14-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Вильям Венкер.
Не благодарите🔴🔴🔴– мордовский армеец (@hi_nevkin) 29 января 2019 г.
Машина в деле @AS_Monaco pic.twitter.com/ZDlARNyXb8
Напомним, Головин перешел в "Монако" 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт. До сегодняшнего дня на счету россиянина была 1 результативная передача за красно-белых.
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