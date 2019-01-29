23:37 29 января | Футбол — Франция

Головин забил первый гол за "Монако"

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Российский полузащитник "Монако"  Александр Головин забил первый гол за этот клуб в матче полуфинала Кубка французской лиги против "Генгама". 22-летнему хавбеку ассистировал форвард Желсон Мартинш. Монегаски играют в меньшинстве: на 14-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Вильям Венкер

 

Напомним, Головин перешел в "Монако" 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт. До сегодняшнего дня на счету россиянина была 1 результативная передача за красно-белых. 

Генгам - Монако

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