Головин забил первый гол в сезоне за «Монако»
Российский полузащитник Александр Головин отличился в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Ланса».
27-летний хавбек забил на 36-й минуте, это его первый гол в сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
2
|Монако
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
3
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
4
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
5
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Лорьян
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
8
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
9
|Монпелье
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Тулуза
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
13
|Ницца
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
14
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Ланс
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
17
|Лион
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
18
|Клермон Фут
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.09
|22:00
|
Нант – Марсель
|1 : 1
|2.09
|18:00
|
Брест – Ренн
|0 : 0
|2.09
|22:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|3.09
|14:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|3.09
|16:00
|
Гавр – Лорьян
|- : -
|3.09
|16:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|3.09
|16:00
|
Метц – Реймс
|- : -
|3.09
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лион – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|3
|П
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|2
|
|
Кайю Энрике
Монако
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
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