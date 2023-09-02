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Сегодня, 22:37

Головин забил первый гол в сезоне за «Монако»

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Российский полузащитник Александр Головин отличился в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Ланса».

27-летний хавбек забил на 36-й минуте, это его первый гол в сезоне.

Франция. Лига 1. 4-й тур
02 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Ланс

Александр Головин
ФК Монако
1
1
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«Монако» — «Ланс»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
2
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
3
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
4
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
5
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
6
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 3
П
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 2
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 2
И К Ж
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
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