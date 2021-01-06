Головин забил «Лорьяну» в матче лиги 1 спустя 10 секунд после выхода на поле

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол за монегасков на 64-й минуте 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (5:2). 24-летнему российскому футболисту понадобилось 10 секунд после выхода на поле для того, чтобы отличиться в этой встрече, сообщает Opta.

По информации источника, этот забитый мяч является самым быстрым в лиге 1 с 20 октября 2007-го.

Для Головина матч с «Лорьяном» стал первым с августа 2020-го. Хавбек восстанавливался от надрыва задней поверхности бедра.

В текущем сезоне россиянин провел 2 матча за «Монако» и забил один гол.