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Головин забил гол в матче с «Дижоном»

22:45
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В матче 13-го тура чемпионата Франции «Монако» принимает «Дижон». Счет в матче открыл полузащитник хозяев Александр Головин.

Ислам Слимани передачей нашел на линии штрафной Головина. Тот, сделав несколько шагов, точно пробил по воротам.

Монако — Дижон

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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