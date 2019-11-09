Головин забил гол в матче с «Дижоном»

В матче 13-го тура чемпионата Франции «Монако» принимает «Дижон». Счет в матче открыл полузащитник хозяев Александр Головин.

Ислам Слимани передачей нашел на линии штрафной Головина. Тот, сделав несколько шагов, точно пробил по воротам.

Superbe but de Golovin sur un service parfait d'Islam Slimani ?? pic.twitter.com/YI5c4TxLb2 — MuneClub Vid?os ?? (@MUNECLUBVIDEO) November 9, 2019

41' GO LO VIIIIIN juste avant la mi-temps ?



? Slimani ? la passe ! ?



1?-0? #ASMDFCO pic.twitter.com/yb4vPq8ycu — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) November 9, 2019

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