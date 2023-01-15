Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Аяччо»
«Монако» в рамках 19-го тура чемпионата Франции на своем поле примет «Аяччо». Стали известны составы команд на эту встречу.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав своей команды.
В нынешнем сезоне лиги 1 хавбек провел 17 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.
«Монако» занимает шестое место в турнирной таблице (34 очка), «Аяччо» находится в зоне вылета: 18-е место и 15 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|15
|2
|1
|48-13
|47
|
2
|Ланс
|19
|13
|5
|1
|32-13
|44
|
3
|Марсель
|19
|13
|3
|3
|39-16
|42
|
4
|Лилль
|19
|10
|4
|5
|35-25
|34
|
5
|Ренн
|18
|10
|4
|4
|35-20
|34
|
6
|Монако
|18
|10
|4
|4
|35-25
|34
|
7
|Лорьян
|19
|9
|5
|5
|31-29
|32
|
8
|Клермон Фут
|18
|7
|4
|7
|22-26
|25
|
9
|Лион
|19
|7
|4
|8
|28-23
|25
|
10
|Ницца
|18
|6
|6
|6
|22-20
|24
|
11
|Реймс
|18
|5
|9
|4
|21-23
|24
|
12
|Тулуза
|18
|6
|4
|8
|28-33
|22
|
13
|Труа
|19
|4
|6
|9
|30-40
|18
|
14
|Нант
|18
|3
|9
|6
|18-24
|18
|
15
|Монпелье
|18
|5
|2
|11
|28-37
|17
|
16
|Аяччо
|18
|4
|3
|11
|15-27
|15
|
17
|Страсбур
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|
18
|Брест
|18
|3
|5
|10
|18-33
|14
|
19
|Осер
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|
20
|Анже
|18
|2
|2
|14
|16-39
|8
Результаты / календарь
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38 тур
|14.01
|19:00
|
Ланс – Осер
|1 : 0
|14.01
|21:00
|
Марсель – Лорьян
|3 : 1
|14.01
|23:00
|
Лион – Страсбур
|1 : 2
|15.01
|15:00
|
Лилль – Труа
|5 : 1
|15.01
|17:00
|
Анже – Клермон Фут
|- : -
|15.01
|17:00
|
Монпелье – Нант
|- : -
|15.01
|17:00
|
Реймс – Ницца
|- : -
|15.01
|17:00
|
Тулуза – Брест
|- : -
|15.01
|19:05
|
Монако – Аяччо
|- : -
|15.01
|22:45
|
Ренн – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|14
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|15
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|13
|1
|2
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