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Сегодня, 18:15

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Аяччо»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Монако» в рамках 19-го тура чемпионата Франции на своем поле примет «Аяччо». Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав своей команды.

В нынешнем сезоне лиги 1 хавбек провел 17 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

«Монако» занимает шестое место в турнирной таблице (34 очка), «Аяччо» находится в зоне вылета: 18-е место и 15 очков.

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Основные источники исследования

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Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Александр Головин
ФК Аяччо
ФК Монако
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 15 2 1 48-13 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
5
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
6
 Монако 18 10 4 4 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Ницца 18 6 6 6 22-20 24
11
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
12
 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
13
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
14
 Нант 18 3 9 6 18-24 18
15
 Монпелье 18 5 2 11 28-37 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
18
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 18 2 2 14 16-39 8
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14.01 19:00
Ланс – Осер
 1 : 0
14.01 21:00
Марсель – Лорьян
 3 : 1
14.01 23:00
Лион – Страсбур
 1 : 2
15.01 15:00
Лилль – Труа
 5 : 1
15.01 17:00
Анже – Клермон Фут
 - : -
15.01 17:00
Монпелье – Нант
 - : -
15.01 17:00
Реймс – Ницца
 - : -
15.01 17:00
Тулуза – Брест
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