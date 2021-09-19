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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»

13:18
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Стали известны стартовые составы «Монако» и «Ниццы» на матч 6-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».

В составе монегасков с первых минут выйдет российский полузащитник Александр Головин.

«Ницца»: Бенитес, Лотомба, Тодибо, Данте, Бард, Стенгс, Росарио, Лемина, Будауи, Дольберг, Гуири.

Запасные: Булка, Данилюк, Камара, Аталь, Шнейдерлен, Тюрам, Клюйверт, Гессан, Делор.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Марипан, Бадиашиль, Кайю Энрике, Тчуамени, Фофана, Желсон Мартинш, Бен Йеддер, Головин.

Запасные: Майецки, Агилар, Павлович, Диатта, Диоп, Жеан Лукас, Матацо, Боаду, Фолланд.

Матч «Ницца» — «Монако» состоится сегодня, 19 сентября, начало — в 14.00 (мск).

Ницца — Монако

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Основные источники исследования

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Иван Торопцев все материалы автора

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