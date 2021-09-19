Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»
Стали известны стартовые составы «Монако» и «Ниццы» на матч 6-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».
В составе монегасков с первых минут выйдет российский полузащитник Александр Головин.
«Ницца»: Бенитес, Лотомба, Тодибо, Данте, Бард, Стенгс, Росарио, Лемина, Будауи, Дольберг, Гуири.
Запасные: Булка, Данилюк, Камара, Аталь, Шнейдерлен, Тюрам, Клюйверт, Гессан, Делор.
«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Марипан, Бадиашиль, Кайю Энрике, Тчуамени, Фофана, Желсон Мартинш, Бен Йеддер, Головин.
Запасные: Майецки, Агилар, Павлович, Диатта, Диоп, Жеан Лукас, Матацо, Боаду, Фолланд.
??? ??.— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) September 19, 2021
Vos titulaires pour ce derby.
? #OGCNASM pic.twitter.com/PLUjGFyGjJ
Матч «Ницца» — «Монако» состоится сегодня, 19 сентября, начало — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю