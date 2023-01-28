Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Марселя»

«Монако» в рамках 20-го тура чемпионата Франции на выезде сыграет против «Марселя». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

В этом сезоне 26-летний россиянин забил 4 гола и сделал 5 голевых передач в 18 матчах лиги 1.

Перед этим матчем «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице (42 очка), «Монако» — четвертое (37 очков).