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Сегодня, 22:20

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Марселя»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Монако» в рамках 20-го тура чемпионата Франции на выезде сыграет против «Марселя». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

В этом сезоне 26-летний россиянин забил 4 гола и сделал 5 голевых передач в 18 матчах лиги 1.

Перед этим матчем «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице (42 очка), «Монако» — четвертое (37 очков).

Александр Головин
ФК Марсель
ФК Монако
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
11
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 2 : 1
28.01 19:00
Труа – Ланс
 1 : 1
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
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ПСЖ

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Терем Моффи

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
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Марсель

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