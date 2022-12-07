Головин выйдет в основном составе «Монако» на товарищеский матч против «Севильи»

«Монако» 7 декабря проведет товарищеский матч против «Севильи».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку на игру и выйдет в основном составе.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 14 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. Также на его счету 6 матчей в Лиге Европы.