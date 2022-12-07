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Сегодня, 21:14

Головин выйдет в основном составе «Монако» на товарищеский матч против «Севильи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото ФК «Монако»

«Монако» 7 декабря проведет товарищеский матч против «Севильи».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку на игру и выйдет в основном составе.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 14 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. Также на его счету 6 матчей в Лиге Европы.

Александр Головин
ФК Монако
ФК Севилья
0
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