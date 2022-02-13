Головин вышел на замену в матче «Монако» против «Лорьяна»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин восстановился после травмы. Он вышел на замену во втором тайме матча 24-го тура лиги 1 против «Лорьяна».

Для Головина это второй матч за «Монако» в 2022 календарном году.

В 13 играх чемпионата Франции футболист забил 2 гола и отметился 2 ассистами.