Головин вспомнил, как выбросил в мусорный ящик денежный бонус в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как случайно выбросил в мусорный ящик денежную премию.

— Чуть менее четырех лет назад в интервью «Спорт-Экспрессу» Андрей Червиченко рассказывал, как выкинули в мусорную корзину выданную клубом бумажку, а оказалась, что это чек на сумму в несколько тысяч евро. Оказалось, что во Франции до сих пор платят зарплату чеками. С тех пор способ оплаты там поменялся?

— Все так и было (улыбается). Только чеками нам платили не зарплату, а бонусы за игру. С тех пор уже, конечно, все чуть изменилось. Теперь это переводится на карту, — рассказал Головин в интервью «Известиям».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В прошлом сезоне россиянин вместе с командой стал серебряным призером чемпионата Франции.

В нынешнем сезоне 28-летний Головин провел семь матчей за «Монако», не отметившись результативными действиями. 4 октября хавбек продлил контракт с «монегасками» до июня 2029 года.