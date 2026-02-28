Головин впервые сделал по голевой передаче в трех матчах «Монако» подряд

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Анже». 29-летний россиянин отдал результативный пас в третьей игре подряд.

Как информирует Opta, Головин впервые сделал по голевой передаче в трех матчах «Монако» подряд. В последних 6 играх у Головина 5 пасов.

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