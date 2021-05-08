Головин войдет в заявку «Монако» на игру с «Реймсом»

Как стало известно «СЭ», тренерский штаб «Монако» собирается включить полузащитника Александра Головина в заявку на матч 36-го тура чемпионата Франции с «Реймсом».

Вчера хавбек сдал отрицательный тест на коронавирус. Ранее он прошел медобследование — никаких отклонений в состоянии его здоровья не выявлено, все в норме. Есть шанс, что завтра, 9 мая, Головин выйдет на поле.

В конце апреля тест российского полузащитника на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции.

В текущем чемпионате Головин провел в составе «Монако» 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Контракт хавбека с клубом из княжества действует до 30 июня 2024 года.

(Александр Бобров)