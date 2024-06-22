Головин восстановился от травмы и приедет в расположение «Монако» 24 июня
Полузащитник «Монако» Александр Головин восстановился от травмы, сообщил агент игрока Александр Клюев. Футболист прибудет в расположение команды 24 июня.
«Он находится в хорошем состоянии, он восстановился. Остальное решит медицинский штаб «Монако», — цитирует Клюева ТАСС.
В апреле россиянин получил растяжение левой лодыжки и пропустил оставшуюся часть сезона лиги 1. В минувшем розыгрыше Головин провел за монегасков 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что Головин самый дорогой российский футболист.
Источник: https://tass.ru/sport/21170317
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