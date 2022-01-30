Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Лансом». Последний раз он выходил на поле 19 декабря

«Монако» опубликовал заявку команды на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Ланса». В заявку монегасков, как и сообщал «СЭ», вошел полузащитник Александр Головин. 25-летний россиянин пропустил пять предыдущих матчей команды из-за дискомфорта в мышце ноги. В последний раз хавбек выходил на поле 19 декабря. Матч «Ланс» — «Монако» пройдет 30 января и начнется в 23.00 по московскому времени. В текущем сезоне Головин провел 23 матча за монегасков, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. ? Le ??? convoqu? par le Coach @philippe_clemnt

pour le d?placement ? Lens en #CDF. pic.twitter.com/ckRgsCyyZd — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 29, 2022