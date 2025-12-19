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19 декабря 2025, 03:23

Головин вошел в пятерку самых подешевевших игроков Лиги 1 в 2025 году

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Reuters

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших игроков чемпионата Франции в 2025 году. На этой неделе были произведены последние в году обновления стоимостей игроков в Лиге 1.

Больше всех в цене потерял защитник «Марселя» Бенжамен Павар — с 40 до 20 миллионов. На второй строчке — нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш — с 50 до 35 миллионов евро. Замыкает тройку еще один защитник провансальцев Нейф Агерд, который подешевел на 13 миллионов евро и теперь стоит 22 миллиона.

Четвертую строчку в этом списке разделили защитник «ПСЖ» Люка Эрнандез и российский полузащитник «Монако» Александр Головин, которые потеряли в цене по 12 миллионов евро. Теперь их трансферная стоимость составляет 20 и 18 миллионов евро соответственно.

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Александр Головин
Бенжамен Павар
Футбол
ФК Монако
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
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