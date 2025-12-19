Головин вошел в пятерку самых подешевевших игроков Лиги 1 в 2025 году

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших игроков чемпионата Франции в 2025 году. На этой неделе были произведены последние в году обновления стоимостей игроков в Лиге 1.

Больше всех в цене потерял защитник «Марселя» Бенжамен Павар — с 40 до 20 миллионов. На второй строчке — нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш — с 50 до 35 миллионов евро. Замыкает тройку еще один защитник провансальцев Нейф Агерд, который подешевел на 13 миллионов евро и теперь стоит 22 миллиона.

Четвертую строчку в этом списке разделили защитник «ПСЖ» Люка Эрнандез и российский полузащитник «Монако» Александр Головин, которые потеряли в цене по 12 миллионов евро. Теперь их трансферная стоимость составляет 20 и 18 миллионов евро соответственно.