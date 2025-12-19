Головин вошел в пятерку самых подешевевших игроков Лиги 1 в 2025 году
Портал Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших игроков чемпионата Франции в 2025 году. На этой неделе были произведены последние в году обновления стоимостей игроков в Лиге 1.
Больше всех в цене потерял защитник «Марселя» Бенжамен Павар — с 40 до 20 миллионов. На второй строчке — нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш — с 50 до 35 миллионов евро. Замыкает тройку еще один защитник провансальцев Нейф Агерд, который подешевел на 13 миллионов евро и теперь стоит 22 миллиона.
Четвертую строчку в этом списке разделили защитник «ПСЖ» Люка Эрнандез и российский полузащитник «Монако» Александр Головин, которые потеряли в цене по 12 миллионов евро. Теперь их трансферная стоимость составляет 20 и 18 миллионов евро соответственно.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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|0
|0
|0-0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
|00:00
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
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