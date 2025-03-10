Головин во вторник вернется в общую группу «Монако». Игрок будет готовиться к матчу с «Анже»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста.

«С завтрашнего дня Саша начнет работу в общей группе. Будет готовиться к игре с «Анже», — сказал Клюев «СЭ».

28-летний Головин не играл с 7 февраля из-за травмы. Всего в этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в 27 играх. Действующий контракт Головина рассчитан до 2029 года. Футболист с 2018-го выступает за «Монако».

Матч 26-го тура «Анже» — «Монако» состоится в субботу, 15 марта. Начало — в 21:00 по московскому времени.