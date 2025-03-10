Головин во вторник вернется в общую группу «Монако». Игрок будет готовиться к матчу с «Анже»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста.
«С завтрашнего дня Саша начнет работу в общей группе. Будет готовиться к игре с «Анже», — сказал Клюев «СЭ».
28-летний Головин не играл с 7 февраля из-за травмы. Всего в этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в 27 играх. Действующий контракт Головина рассчитан до 2029 года. Футболист с 2018-го выступает за «Монако».
Матч 26-го тура «Анже» — «Монако» состоится в субботу, 15 марта. Начало — в 21:00 по московскому времени.
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14
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15
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16
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17
|Труа
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|Анже – Лилль
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
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|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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