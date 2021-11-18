Головин вне заявки «Монако» на матч с «Лиллем»

«Монако» назвал заявку на матч 14-го тура чемпионата Франции против «Лилля». В список игроков не включен российский полузащитник Александр Головин.

О причинах пока не сообщается. Официальный сайт клуба также уточняет, что не сыграют Сеск Фабргеас и Элиот Матазо, которые восстанавливаются после травм. Польский вратарь Радослав Маецки также вне заявки из-за повреждения.

Матч «Монако» — «Лилль» состоится 19 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.