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Головин вне заявки «Монако» на матч с «Лиллем»

21:59
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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«Монако» назвал заявку на матч 14-го тура чемпионата Франции против «Лилля». В список игроков не включен российский полузащитник Александр Головин.

О причинах пока не сообщается. Официальный сайт клуба также уточняет, что не сыграют Сеск Фабргеас и Элиот Матазо, которые восстанавливаются после травм. Польский вратарь Радослав Маецки также вне заявки из-за повреждения.

Матч «Монако» — «Лилль» состоится 19 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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