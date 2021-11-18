Головин вне заявки «Монако» на матч с «Лиллем»
21:59
«Монако» назвал заявку на матч 14-го тура чемпионата Франции против «Лилля». В список игроков не включен российский полузащитник Александр Головин.
I Sele?iunai ? @losclive— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) November 18, 2021
Daghe Munegu ? #ASMLOSC pic.twitter.com/LqFH5F2fTB
О причинах пока не сообщается. Официальный сайт клуба также уточняет, что не сыграют Сеск Фабргеас и Элиот Матазо, которые восстанавливаются после травм. Польский вратарь Радослав Маецки также вне заявки из-за повреждения.
Матч «Монако» — «Лилль» состоится 19 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю