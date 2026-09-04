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Головин включен в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Монако» назвал заявку на матч 3-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Российский полузащитник Александр Головин включен в число 22 игроков, которые отправятся в Париж, несмотря на информацию о желании клуба продать футболиста до 10 сентября.

Главный тренер монегасков Филипе Луис сможет рассчитывать на следующих игроков: Лукас Градецки, Филипп Кен, Жюль Ставецки — Вандерсон, Эрик Дайер, Кристиан Мависса, Флавиу Назинью, Йордан Тезе, Садибу Сане — Александр Головин, Сафуан Бензахра, Ламин Камара, Мамаду Кулибали, Станис Идумбо, Такуми Минамино, Анис Субейр, Илан Туре, Денис Закария — Мика Бирет, Маттис Аблен, Парис Бруннер, Матис Детурбе.

Матч «ПСЖ» — «Монако» пройдет в пятницу, 4 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени.

Александр Головин.«Спартак» готов к встрече по переходу Головина, футболист пока не принял решения

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Лилль 3 2 1 0 5-2 7
2
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
3
 Париж 2 1 1 0 3-0 4
4
 Лион 2 1 1 0 3-1 4
5
 Ренн 2 1 1 0 5-4 4
6
 Труа 2 1 1 0 2-1 4
7
 Ланс 2 1 0 1 6-4 3
8
 Марсель 2 1 0 1 4-2 3
9
 Анже 2 1 0 1 3-3 3
10
 Страсбур 2 1 0 1 2-5 3
11
 ПСЖ 2 0 2 0 4-4 2
12
 Брест 2 0 2 0 4-4 2
13
 Ле Ман 2 0 1 1 4-5 1
14
 Гавр 2 0 1 1 1-2 1
15
 Лорьян 2 0 1 1 1-2 1
16
 Тулуза 3 0 1 2 2-5 1
17
 Ницца 2 0 1 1 0-3 1
18
 Осер 2 0 0 2 3-8 0
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33 тур
34 тур
3.09 21:45 Тулуза – Лилль 0 : 1
4.09 20:00 Лион – Осер - : -
4.09 21:45 ПСЖ – Монако - : -
5.09 18:15 Ланс – Лорьян - : -
5.09 21:45 Гавр – Брест - : -
5.09 21:45 Ницца – Ле Ман - : -
6.09 16:00 Труа – Страсбур - : -
6.09 18:15 Анже – Ренн - : -
6.09 21:45 Марсель – Париж - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 3
Луи Мафута
Луи Мафута

Ле Ман

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
П
Себастиан Нанаси
Себастиан Нанаси

Страсбур

 2
Фабиан Руис
Фабиан Руис

ПСЖ

 2
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ренн

 2
И К Ж
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 1 1 0
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 1 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 1 1 0
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