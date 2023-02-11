Головин включен в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

«Монако» объявил заявку на матч 23-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в число 22 игроков, которые могут сыграть против парижан. Игра пройдет на стадионе «Луи II».

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом: Дидиллон, Льенар, Нюбель — Агилар, Энрике, Дисаси, Якобс, Марипан, Матсима — Аклиуш, Бен Сегир, Камара, Диатта, Фофана, Желсон Мартинш, Головин, Матазо, Минамино — Бен Йеддер, Боаду, Эмболо, Фолланд.

Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится в субботу, 11 февраля. Начало игры — 19.00 по московскому времени.