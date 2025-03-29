Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на домашний матч 27-го тура чемпионата Франции с «Ниццей», сообщает пресс-служба монегасков.
28-летний россиянин с 7 февраля не появлялся на поле из-за травмы. Он вернулся к тренировкам с «Монако» 13 марта.
В нынешнем сезоне Головин провел за монегасков 27 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и одной результативной передачей. Его контракт с командой рассчитан до лета 2029 года.
Матч «Монако» — «Ницца» состоится 29 марта и начнется в 23.05 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|9
|6
|2
|1
|21-10
|20
|
2
|Лилль
|9
|5
|3
|1
|12-6
|18
|
3
|Лион
|9
|5
|2
|2
|15-7
|17
|
4
|Париж
|9
|5
|2
|2
|16-10
|17
|
5
|Ренн
|9
|5
|1
|3
|20-19
|16
|
6
|Марсель
|9
|5
|0
|4
|20-13
|15
|
7
|Монако
|9
|4
|3
|2
|12-10
|15
|
8
|Ницца
|9
|4
|2
|3
|13-12
|14
|
9
|Ланс
|9
|4
|1
|4
|16-13
|13
|
10
|Брест
|9
|3
|3
|3
|16-12
|12
|
11
|Лорьян
|9
|3
|3
|3
|7-8
|12
|
12
|Тулуза
|9
|2
|4
|3
|12-13
|10
|
13
|Страсбур
|9
|3
|1
|5
|17-19
|10
|
14
|Осер
|9
|3
|1
|5
|13-23
|10
|
15
|Анже
|9
|2
|2
|5
|9-17
|8
|
16
|Труа
|9
|2
|2
|5
|7-16
|8
|
17
|Ле Ман
|9
|1
|4
|4
|11-18
|7
|
18
|Гавр
|9
|0
|2
|7
|9-20
|2
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.11
|22:45
|Тулуза – Страсбур
|- : -
|7.11
|21:00
|Осер – Париж
|- : -
|7.11
|23:05
|ПСЖ – Труа
|- : -
|8.11
|17:00
|Ренн – Лилль
|- : -
|8.11
|19:15
|Анже – Ницца
|- : -
|8.11
|19:15
|Брест – Лион
|- : -
|8.11
|19:15
|Гавр – Лорьян
|- : -
|8.11
|19:15
|Ле Ман – Монако
|- : -
|8.11
|22:45
|Ланс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|8
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|
Кэмерон Арчер
Осер
|6
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|5
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|7
|1
|2
|
|
Жордан Лефор
Анже
|8
|1
|2
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