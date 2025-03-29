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Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Даниил Аршавский

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на домашний матч 27-го тура чемпионата Франции с «Ниццей», сообщает пресс-служба монегасков.

28-летний россиянин с 7 февраля не появлялся на поле из-за травмы. Он вернулся к тренировкам с «Монако» 13 марта.

В нынешнем сезоне Головин провел за монегасков 27 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и одной результативной передачей. Его контракт с командой рассчитан до лета 2029 года.

Матч «Монако» — «Ницца» состоится 29 марта и начнется в 23.05 по московскому времени.

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 6 2 1 21-10 20
2
 Лилль 9 5 3 1 12-6 18
3
 Лион 9 5 2 2 15-7 17
4
 Париж 9 5 2 2 16-10 17
5
 Ренн 9 5 1 3 20-19 16
6
 Марсель 9 5 0 4 20-13 15
7
 Монако 9 4 3 2 12-10 15
8
 Ницца 9 4 2 3 13-12 14
9
 Ланс 9 4 1 4 16-13 13
10
 Брест 9 3 3 3 16-12 12
11
 Лорьян 9 3 3 3 7-8 12
12
 Тулуза 9 2 4 3 12-13 10
13
 Страсбур 9 3 1 5 17-19 10
14
 Осер 9 3 1 5 13-23 10
15
 Анже 9 2 2 5 9-17 8
16
 Труа 9 2 2 5 7-16 8
17
 Ле Ман 9 1 4 4 11-18 7
18
 Гавр 9 0 2 7 9-20 2
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6.11 22:45 Тулуза – Страсбур - : -
7.11 21:00 Осер – Париж - : -
7.11 23:05 ПСЖ – Труа - : -
8.11 17:00 Ренн – Лилль - : -
8.11 19:15 Анже – Ницца - : -
8.11 19:15 Брест – Лион - : -
8.11 19:15 Гавр – Лорьян - : -
8.11 19:15 Ле Ман – Монако - : -
8.11 22:45 Ланс – Марсель - : -
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Г
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 8
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Кэмерон Арчер
Кэмерон Арчер

Осер

 6
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 8
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 5
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 5 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 7 1 2
Жордан Лефор
Жордан Лефор

Анже

 8 1 2
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