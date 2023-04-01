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Сегодня, 21:45

Головин включен в заявку «Монако» на матч против «Страсбурга»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Монако» в рамках 29-го тура чемпионата Франции проведет матч против «Страсбурга».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в заявку на эту встречу.

В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в 26 встречах «Монако» в лиге 1, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач.

Ранее Головин был включен в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. Однако 18 марта стало известно о том, что игрок получил повреждения и пропустит товарищеские матчи.

Матч «Монако» против «Страсбура» пройдет в воскресенье, 2 апреля.

Франция. Лига 1. 29-й тур
02 апр, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
Страсбур

Александр Головин
ФК Монако
ФК Страсбур
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
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 Монпелье 29 11 4 14 45-48 37
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 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
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 Нант 28 6 12 10 30-37 30
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 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Осер 29 6 8 15 24-51 26
17
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
18
 Труа 29 4 9 16 38-62 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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Осер – Труа
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1.04 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
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Лилль – Лорьян
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Анже – Ницца
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