Головин включен в заявку «Монако» на матч против «Страсбурга»

«Монако» в рамках 29-го тура чемпионата Франции проведет матч против «Страсбурга».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в заявку на эту встречу.

В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в 26 встречах «Монако» в лиге 1, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач.

Ранее Головин был включен в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. Однако 18 марта стало известно о том, что игрок получил повреждения и пропустит товарищеские матчи.

Матч «Монако» против «Страсбура» пройдет в воскресенье, 2 апреля.