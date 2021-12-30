Головин вернулся в «Монако», Ковач уволен. Что происходит в клубе?

Полузащитник «Монако» Александр Головин, который на несколько дней летал в Россию, вернулся в княжество. Он уже провел первую тренировку и вместе с партнерами сдал тест на коронавирус.

Сегодня же подтвердилось, что монегаски остались без главного тренера. Нико Ковач отстранен от работы с командой, которую возглавлял с июля 2020 года.

А вот слухи о том, что спортивный директор «Монако» Пол Митчелл предложил свои услуги «Ньюкаслу», не соответствуют действительности.