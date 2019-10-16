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Головин вернулся из сборной и готовится к матчу с «Ренном». Фото

16 октября 2019, 14:11
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«Монако» в своем официальном Twitter показал, каким образом он готовится к матчу 10-го тура чемпионата Франции с «Ренном». На снимках в числе прочих присутствует российский полузащитник команды Александр Головин.

Матч «Монако» — «Ренн» состоится 20 октября в 18.00 по московскому времени. Клуб Головина после 9 туров занимает 17-е место из 22-х возможных, набрав 9 очков.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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