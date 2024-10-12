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Головин вернется в расположение «Монако» 14 октября

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, когда футболист вернется в расположение своего клуба.

«Саша приедет в понедельник в расположение «Монако», он уже будет тренироваться в этот день. Саша с детьми получил положительный заряд, как и дети. Он всегда рад приезжать в расположение сборной России», — цитирует Клюева ТАСС.

Ранее РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. В итоге сбор российской команды продлился только четыре дня, после чего футболисты разъехались по домам.

Во время сбора россияне провели открытую тренировку с участием детей из спортивных школ Курской и Белгородской областей, которая состоялась 10 октября.

Источник: ТАСС
Александр Головин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Монако
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 ПСЖ 7 5 2 0 21-6 17
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 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Реймс 7 4 2 1 14-10 14
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6
 Ланс 7 2 5 0 7-4 11
7
 Страсбур 7 2 4 1 14-12 10
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