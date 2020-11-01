Головин вернется в общую группу «Монако» через две недели
Полузащитник «Монако» Александр Головин продолжает восстановление от травмы мышцы задней поверхности бедра. Пока полузащитник работает по индивидуальной программе. Для полного восстановления россиянину потребуется еще около двух недель, утверждает «Чемпионат».
Напомним, Головин получил травму задней поверхности бедра в матче второго тура чемпионата Франции с «Метцем» (1:0), состоявшемся 30 августа.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация: