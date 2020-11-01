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Головин вернется в общую группу «Монако» через две недели

11:32
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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Полузащитник «Монако» Александр Головин продолжает восстановление от травмы мышцы задней поверхности бедра. Пока полузащитник работает по индивидуальной программе. Для полного восстановления россиянину потребуется еще около двух недель, утверждает «Чемпионат».

Напомним, Головин получил травму задней поверхности бедра в матче второго тура чемпионата Франции с «Метцем» (1:0), состоявшемся 30 августа.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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