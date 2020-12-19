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Головин вернется на поле в первой игре января

18:27
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле. По его словам, россиянин не сыграет во встрече 16-го тура чемпионата Франции против «Дижона».

— В эти выходные его не будет в составе, — приводит слова Ковача сайт «Монако». — Рад снова видеть его с нами на тренировках. Я разговаривал с доктором. Он поправляется, но я думаю, что не стоит рисковать. Ждем его возвращения в певрой игре января.

Напомним, Головин травмировался в конце августа, успев провести всего две встречи. После этого давались разные прогнозы по поводу его восстановления. В итоге лечение надрыва мышцы задней поверхности бедра сильно затянулось.

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