Головин вернется на поле в первой игре января

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле. По его словам, россиянин не сыграет во встрече 16-го тура чемпионата Франции против «Дижона».

— В эти выходные его не будет в составе, — приводит слова Ковача сайт «Монако». — Рад снова видеть его с нами на тренировках. Я разговаривал с доктором. Он поправляется, но я думаю, что не стоит рисковать. Ждем его возвращения в певрой игре января.

Напомним, Головин травмировался в конце августа, успев провести всего две встречи. После этого давались разные прогнозы по поводу его восстановления. В итоге лечение надрыва мышцы задней поверхности бедра сильно затянулось.