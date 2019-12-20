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Головин — в заявке «Монако» на последний матч года с «Лиллем»

22:33
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«Монако» в своем официальном Twitter опубликовал список игроков, которые готовятся к матчу 19-го тура чемпионата Франции против «Лилля». В него в числе прочих вошел полузащитник сборной России Александр Головин.

Игра «Монако» — «Лилль» соcтоится завтра 21 декабря в 22.45 по московскому времени. 17 декабря в матче 1/8 финала Кубка французской лиги клуб Головина програл «Лиллю» со счетом 0:3.

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