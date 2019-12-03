Головин в заявке «Монако» на матч с «Тулузой»
Стала известна заявка «Монако» на матч 16-го тура чемпионата Франции против «Тулузы», информирует официальный Twitter монегасков. В список из 18 игроков попал российский хавбек Александр Головин.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
вратари — Леком, Субашич, Си;
защитники — Бадиашиле, Глик, Балло-Туре, Загре, Агилар, Марипан, Жемерсон;
полузащитники — Бакайоко, Фабрегас, Силва, Головин;
нападающие — Диаш, Бен Йеддер, Мартинш, Огюстен, Бальде.
Матч «Тулуза» — «Монако» пройдет 4 декабря, начало — в 21.00 (мск).
Монегаски с 18 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Тулуза» — 20-я строчка и 12 баллов.
? Le groupe de l'AS Monaco ?? pour #TFCASM #DAGHEMUNEGU ??? pic.twitter.com/mLYhwDNsqU— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) December 3, 2019
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