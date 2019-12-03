Головин в заявке «Монако» на матч с «Тулузой»

Стала известна заявка «Монако» на матч 16-го тура чемпионата Франции против «Тулузы», информирует официальный Twitter монегасков. В список из 18 игроков попал российский хавбек Александр Головин.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Леком, Субашич, Си;

защитники — Бадиашиле, Глик, Балло-Туре, Загре, Агилар, Марипан, Жемерсон;

полузащитники — Бакайоко, Фабрегас, Силва, Головин;

нападающие — Диаш, Бен Йеддер, Мартинш, Огюстен, Бальде.

Матч «Тулуза» — «Монако» пройдет 4 декабря, начало — в 21.00 (мск).

Монегаски с 18 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Тулуза» — 20-я строчка и 12 баллов.

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