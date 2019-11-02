Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на матч 12-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном». Встреча состоится в воскресенье, 3 ноября. Из-за травм игру пропустят полузащитник Сеск Фабрегас и нападающий Ислам Слимани.

«Монако» и «Сент-Этьен» имеют по 15 очков после 11 матчей. При этом монегаски выиграли пять из последних шести матчей во всех турнирах, а «Сент-Этьен» не проигрывает на протяжении шести матчей в разных соревнованиях.