Головин — в заявке «Монако» на матч с «Сент-Этьеном», Фабрегаса и Слимани нет
19:44
Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на матч 12-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном». Встреча состоится в воскресенье, 3 ноября. Из-за травм игру пропустят полузащитник Сеск Фабрегас и нападающий Ислам Слимани.
«Монако» и «Сент-Этьен» имеют по 15 очков после 11 матчей. При этом монегаски выиграли пять из последних шести матчей во всех турнирах, а «Сент-Этьен» не проигрывает на протяжении шести матчей в разных соревнованиях.
? Le groupe ??? pour le d?placement ? Saint-Etienne ? #ASSEASM pic.twitter.com/rXW6ASRnTg— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) November 2, 2019
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