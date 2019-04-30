Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в заявку команды на матче 34-го тура чемпионата Франции против "Ренна", сообщает официальный Твиттер монегасков. Встреча пройдет 1 мая, начало – в 20.00 (мск).
Заявка "Монако" выглядит следующим образом:
вратари – Бенальо, Си;
защитники – Сидибе, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Балло-Туре, Бадиашиле;
полузащитники – Адриэн Силва, Шадли, Головин, Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Н`Дорам;
нападающие – Силла, Фалькао, Мбула.
"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1 с 32 очками. "Ренн"с 43 баллами располагается на 11-й строчке.
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