Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в заявку команды на матче 34-го тура чемпионата Франции против "Ренна", сообщает официальный Твиттер монегасков. Встреча пройдет 1 мая, начало – в 20.00 (мск).

Заявка "Монако" выглядит следующим образом:

вратари – Бенальо, Си;

защитники – Сидибе, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Балло-Туре, Бадиашиле;

полузащитники – Адриэн Силва, Шадли, Головин, Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Н`Дорам;

нападающие – Силла, Фалькао, Мбула.

"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1 с 32 очками. "Ренн"с 43 баллами располагается на 11-й строчке.

👉 Le groupe Rouge & Blanc retenu par Leonardo Jardim pour le 1er objectif de la semaine : Rennes, demain, au Roazhon Park pour la J3⃣4⃣ de L1 - #SRFCASM pic.twitter.com/qoMeNCSTFV – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 30 апреля 2019 г.

Все о чемпионате Франции – здесь