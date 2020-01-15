Головин в заявке «Монако» на матч с «ПСЖ»

«Монако» опубликовал заявку команды на перенесенный матч 15-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ». В ней указан и российский полузащитник Александр Головин.

? Le Groupe ??? pour l'Acte II face au PSG ce soir ? 21h au Stade Louis-II ?? #ASMPSG pic.twitter.com/U9hO1zy33R — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 15, 2020

В прошедшее воскресенье «ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью — 3:3. Головин вышел в стартовом составе. Матч «Монако» — «ПСЖ» начнется в 23.00 по московскому времени.