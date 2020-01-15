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Головин в заявке «Монако» на матч с «ПСЖ»

19:31
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«Монако» опубликовал заявку команды на перенесенный матч 15-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ». В ней указан и российский полузащитник Александр Головин.

В прошедшее воскресенье «ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью — 3:3. Головин вышел в стартовом составе. Матч «Монако» — «ПСЖ» начнется в 23.00 по московскому времени.

Монако — ПСЖ

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