Головин в заявке "Монако" на матч с "ПСЖ"

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 33-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ"​, информирует официальный Твиттер монегасков.

Если парижане одержат победу над "Монако", то "ПСЖ" досрочно станет чемпионом лиги 1. "ПСЖ" занимает первое место с 81 очком в турнирной таблице чемпионата Франции. "Монако" с 32 баллами располагается на 16-й строчке.

Заявка "Монако" выглядит следующим образом:

вратари – Бенальо, Субашич, Си;

защитники – Глик, Хенрикс, Жемерсон, Раджи, Пьер-Габриэль, Балло-Туре, Бадиашиле;

полузащитники – Адриэн Силва, Шадли, Головин, Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Н`Дорам;

нападающие – Силла, Фалькао, Винисиус.

Le groupe de Leonardo Jardim pour le déplacement à Paris ✈️ #PSGASM pic.twitter.com/HwyzBzMHn8 – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 20 апреля 2019 г.

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