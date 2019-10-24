«Монако» объявил заявку на матч 11-го тура чемпионата Франции против «Нанта». В нее попал российский хавбек монегасков Александр Головин. Полностью список выглядит так:

Вратари: Леком, Субашич, Си;

Защитники: Агилар, Б. Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Марипан;

Полузащитники: Бакайоко, Диаш, Фабрегас, Головин, Желсон, Силва, Бошилья;

Нападающие: Огюстен, Кейта, Бен Йеддер, Слимани.

«Монако» занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 12 очков. Головин в текущем сезоне провел 8 матчей за монегасков и забил 2 гола.

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