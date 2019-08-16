Головин — в заявке «Монако» на матч с «Метцом»
16 августа 2019, 18:13
Полузащитник сборной России Александр Головин включен в заявку «Монако» на матч второго тура чемпионата Франции с «Метцом». Встреча состоится завтра, 17 августа, в 21:00 по московскому времени.
Полностью список футболистов выглядит следующим образом:
Вратари: Бенальо, Леком, Си.
Защитники: Агилар, Жемерсон, Балло-Туре, Панзо, Глик, Бадиашиле.
Полузащитники: Бошилья, Желсон Мартиньш, Головин, Хенрикс, Оньекуру, Диас.
Нападающие: Бальде Кейта, Бен Йеддер, Фалькао, Фостер.