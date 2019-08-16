Полузащитник сборной России Александр Головин включен в заявку «Монако» на матч второго тура чемпионата Франции с «Метцом». Встреча состоится завтра, 17 августа, в 21:00 по московскому времени.

Полностью список футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Бенальо, Леком, Си.

Защитники: Агилар, Жемерсон, Балло-Туре, Панзо, Глик, Бадиашиле.

Полузащитники: Бошилья, Желсон Мартиньш, Головин, Хенрикс, Оньекуру, Диас.

Нападающие: Бальде Кейта, Бен Йеддер, Фалькао, Фостер.

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